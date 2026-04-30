Bari corre verso l' Oriente | torna la Med Marathon nel segno della Turchia

A Bari si avvicina l’appuntamento con la Med Marathon, evento ormai consolidato nel calendario del turismo sportivo locale. La città si sta preparando per accogliere i runner, pronti a partecipare alla corsa che attraversa i quartieri e le strade più iconiche. Questa edizione si distingue per il ritorno della collaborazione con partner turchi, rafforzando i legami tra le due culture attraverso la manifestazione.

La città si prepara a indossare le scarpette da running per un appuntamento ormai consolidato nel panorama del turismo sportivo pugliese. Torna il 2 e il 3 maggio la Bari Med Marathon, giunta alla sua quinta edizione. L'evento, inserito tra i grandi eventi della Regione Puglia e patrocinato da.🔗 Leggi su Baritoday.it

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