World Relays Italia tra luci e ombre a Gaborone | 4×400 mista già qualificata

A Gaborone, in Botswana, si è aperta la prima giornata delle World Relays, con l’Italia presente in diverse gare. La staffetta mista 4x400 metri si è già qualificata per le fasi successive, mentre le donne si sono conquistate un posto in finale nella 4x100 metri. Gli uomini e le staffette miste sprint sono stati rinviati a domani, lasciando spazio a segnali positivi e alcune occasioni mancate per gli azzurri.

Prima giornata in Botswana tra segnali positivi e occasioni mancate: bene la 4×400 mista, 4×100 donne in finale, uomini e mista sprint rinviati al Day 2 È iniziata a Gaborone, in Botswana, la prima giornata delle World Relays, con l’Italia impegnata su più fronti. Cinque le staffette azzurre al via in una giornata ricca di indicazioni tra risultati incoraggianti e qualche difficoltà. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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