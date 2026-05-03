La 25esima edizione de Il lavoratore Ideale ha consegnato 71 premi

Una muratrice, un comandante della polizia locale, un infaticabile agricoltore, capace di lavorare ininterrottamente per due giorni di fila, e una delle regine delle discoteche abruzzesi con 74 primavere alle spalle, sono tra coloro che sono stati premiati nel corso della 25esima edizione del.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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