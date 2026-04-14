Il cugino di Fabio Ascione ha consegnato la pistola a chi ha sparato al 20enne | la novità dalle indagini

Nuove informazioni emergono dalle indagini sull’episodio che ha coinvolto un 20enne vittima di un colpo di pistola. Si è appreso che il cugino della vittima avrebbe consegnato l’arma a Francesco Pio Autiero, che ha sparato durante un alterco con un gruppo di giovani ritenuti collegati a un clan rivale. Testimoni hanno confermato che l’uso dell’arma sarebbe avvenuto in modo accidentale.