L’8xmille un gesto per coltivare umanità

Nel 2025, circa 3,1 milioni di euro provenienti dall’otto per mille saranno distribuiti tra attività religiose e opere di carità. La Diocesi riceverà 1,6 milioni per il sostegno alle funzioni di culto e pastorale, mentre 1,5 milioni saranno destinati a iniziative di solidarietà. La ripartizione di questi fondi si inserisce nel quadro delle risorse assegnate attraverso questa modalità di finanziamento.

SOLIDARIETA’. Nel 2025 destinati alla Diocesi 1,6 milioni per culto e pastorale e 1,5 per opere di carità. Don Milesi: «Una firma che può fare la differenza». Una firma che fa la differenza, aiuta a prendersi cura, essere vicino, accogliere. Domenica 3 maggio torna la Giornata nazionale di sensibilizzazione per l’8xmille alla Chiesa cattolica, giunta alla sua 36ª edizione. Un appuntamento che invita tutti a compiere un gesto semplice, gratuito, ma capace di moltiplicarsi in migliaia di azioni concrete: nelle mense per i poveri, nei cantieri di restauro di una piccola chiesa di montagna, nelle mani di un sacerdote che ogni mattina apre la porta della parrocchia.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «L’8xmille, un gesto per coltivare umanità» Notizie correlate Leggi anche: Ucbm inaugura anno accademico n.33, 'educare l'intelligenza coltivare l'umanità' Donare organi e tessuti, «un gesto di straordinaria umanità»Giovedì 16 aprile, “donation day” in tutti gli ospedali del Veneto, l'Ulss 4 del Veneto orientale ha aderito all'iniziativa promuovendo il messaggio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: CEI, l’8x1000 una firma che si traduce in solidarietà, cura e speranza; Domenica 3 maggio Giornata di sensibilizzazione per il sostegno alla Chiesa Cattolica - 8xmille; Chiesa Cattolica: 8X1000, una firma che sostiene comunità, carità e missione; 8xmille: uno spot dedicato alle mense diffuse della Caritas. «L’8xmille, un gesto per coltivare umanità»Nel 2025 destinati alla Diocesi 1,6 milioni per culto e pastorale e 1,5 per opere di carità. Don Milesi: «Una firma che può fare la differenza». ecodibergamo.it 8xmille: Avezzano con Don Antonio Allegritti protagonista nella nuova campagna della Chiesa cattolicaAvezzano - Alle porte di Avezzano, le comunità di San Pelino e Caruscino costituiscono una sola grande famiglia radicata nella fede e aperta al territorio. Affidate allo stesso sacerdote, don ... terremarsicane.it 3/5/26. FIRMA DELL'8xmille alla Chiesa Cattolica. Oggi, domenica 3 maggio, la Giornata nazionale di sensibilizzazione È una firma che si traduce in accoglienza, solidarietà e speranza: destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica infatti “è più di quanto credi”. È il - facebook.com facebook