Ucbm inaugura anno accademico n33 ' educare l' intelligenza coltivare l' umanità'

Roma, 26 feb. (Adnkronos Salute) - Una comunità accademica in crescita, chiamata a interpretare le trasformazioni del presente senza smarrire la propria identità. Con il tema 'Educare l'intelligenza, coltivare l'umanità', l'università Campus Bio-Medico di Roma (Ucbm) ha inaugurato il suo 33simo anno accademico, in un momento di profondo rinnovamento del sistema universitario e di accelerazione dei cambiamenti sociali e tecnologici. Il filo conduttore della cerimonia - informa una nota - è stato il ruolo degli atenei nel governare l'innovazione, formando nuove generazioni capaci di coniugare eccellenza scientifica e valori umani e cristiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucbm inaugura anno accademico n.33, 'educare l'intelligenza coltivare l'umanità'

