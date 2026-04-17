Donare organi e tessuti un gesto di straordinaria umanità

Giovedì 16 aprile, “donation day” in tutti gli ospedali del Veneto, l'Ulss 4 del Veneto orientale ha aderito all'iniziativa promuovendo il messaggio sull'importanza della donazione di organi e tessuti. Nei punti informativi allestiti dal mattino nell'atrio degli ospedali di San Donà di Piave e di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Il donatore di organo samaritano

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