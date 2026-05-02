L’Ucraina batte la Russia sul campo da tennis | il trionfo a Madrid di Marta Kostyuk – Il video

Da open.online 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Madrid, la tennista ucraina Marta Kostyuk, numero 23 del ranking mondiale, ha conquistato il suo primo titolo WTA 1000 battendo in finale la russa Mirra Andreeva, ottava nel ranking. Il match si è concluso con risultati di 6-3 e 7-5 a favore di Kostyuk, segnando un successo importante nella sua carriera. La partita si è svolta sulla terra battuta della capitale spagnola.

La tennista ucraina Marta Kostyuk, numero 23 del mondo, ha vinto a Madrid il suo primo titolo WTA 1000, sconfiggendo in finale la russa Mirra Andreeva, numero 8 del mondo, con il punteggio di 6-3, 7-5. Dopo il punto del match Kostyuk, 23 anni, è crollata a terra commossa, portandosi le mani alla faccia. Per la giovane tennista ucraina si tratta del secondo titolo consecutivo vinto dopo il WTA 250 di Rouen. Kostyuk è imbattuta sulla terra battuta con 11 vittorie consecutive, a meno di un mese dal Roland Garros. THE MOMENT MARTA KOSTYUK BEAT MIRRA ANDREEVA TO WIN MADRID She becomes the 2nd Ukrainian woman in history to win a WTA 1000 title, after Elina Svitolina Look at the emotion? Beautiful scenes.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Leggi anche: Il video del surreale allenamento di Marta Kostyuk: gioca a tennis in Ucraina sotto le sirene antiaeree

Il video di Marta Kostyuk che si allena per la terra rossa sotto le sirene antiaeree in UcrainaLa tennista ucraina Marta Kostyuk mostra la sua preparazione a Kiev scandita dal suono degli allarmi antiaerei: l'ennesimo duro messaggio sulla...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Madrid su SuperTennis: Potapova 1ª lucky loser in semifinale, affronterà Kostyuk; Sarà Andreeva-Kostyuk la finale femminile del Wta 1000 di Madrid; Tennis: Madrid, Kostyuk in semifinale; Kostyuk è la seconda finalista di Madrid: sabato sfiderà Andreeva per il titolo.

madrid di marta l ucraina batte laKostyuk batte Andreeva e vince il Wta Madrid 2026, niente stretta di mano a fine matchMarta Kostyuk batte in finale Mirra Andreeva e vince il Wta Madrid 2026. La 23enne ucraina ha trionfato in due set per 6-3 7-5 conquistando così il suo primo ... lapresse.it

madrid di marta l ucraina batte laMarta Kostyuk entra tra le grandi: batte Andreeva e conquista MadridDa almeno un anno e mezzo pareva pronta, lì, sulla via dell'esplosione. E forse oggi quel tipo di momento per Marta Kostyuk è arrivato. La classe 2002 ... oasport.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.