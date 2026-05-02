L’Ucraina batte la Russia sul campo da tennis | il trionfo a Madrid di Marta Kostyuk – Il video

A Madrid, la tennista ucraina Marta Kostyuk, numero 23 del ranking mondiale, ha conquistato il suo primo titolo WTA 1000 battendo in finale la russa Mirra Andreeva, ottava nel ranking. Il match si è concluso con risultati di 6-3 e 7-5 a favore di Kostyuk, segnando un successo importante nella sua carriera. La partita si è svolta sulla terra battuta della capitale spagnola.

La tennista ucraina Marta Kostyuk, numero 23 del mondo, ha vinto a Madrid il suo primo titolo WTA 1000, sconfiggendo in finale la russa Mirra Andreeva, numero 8 del mondo, con il punteggio di 6-3, 7-5. Dopo il punto del match Kostyuk, 23 anni, è crollata a terra commossa, portandosi le mani alla faccia. Per la giovane tennista ucraina si tratta del secondo titolo consecutivo vinto dopo il WTA 250 di Rouen. Kostyuk è imbattuta sulla terra battuta con 11 vittorie consecutive, a meno di un mese dal Roland Garros. THE MOMENT MARTA KOSTYUK BEAT MIRRA ANDREEVA TO WIN MADRID She becomes the 2nd Ukrainian woman in history to win a WTA 1000 title, after Elina Svitolina Look at the emotion? Beautiful scenes.🔗 Leggi su Open.online

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La prima volta non si scorda mai Marta Kostyuk trionfa a Madrid e solleva il suo primo WTA 1000 sconfiggendo in finale Mirra Andreeva 6-3, 7-5 Con il successo sale al numero 15 della classifica mondiale e centra il suo best ranking x.com