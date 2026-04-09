Nel tardo pomeriggio di ieri, un giovane di 15 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco durante una partita di tennis in una struttura sportiva di San Giovanni. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma non sono riusciti a salvargli la vita. La notizia ha suscitato grande commozione tra i presenti e tra gli appassionati di sport della zona.

PESCARA – Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere andato in arresto cardiaco mentre giocava a tennis. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in una struttura sportiva di San Giovanni Teatino, in località Sambuceto, nell’area metropolitana Pescara Chieti. Stando alle prime informazioni, il ragazzo si è improvvisamente accasciato a terra. E’ stato subito assistito dai presenti, anche con l’utilizzo del defibrillatore automatico. Poi l’arrivo del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Pescara, dove poco dopo è morto. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Libano, mezzo Unifil italiano colpito da attacchi israeliani. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Arresto cardiaco sul campo da tennis, muore un 15enne

Arresto cardiaco su un campo da tennis, muore un 15enne in AbruzzoUn ragazzo di 15 anni è morto dopo essere andato in arresto cardiaco mentre praticava tennis .

Arresto cardiaco in campo, muore un 15enne in AbruzzoUn ragazzo di 15 anni è morto dopo essere andato in arresto cardiaco mentre praticava sport.

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