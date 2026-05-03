Durante il torneo di Madrid, Marta Kostyuk ha conquistato il suo primo titolo WTA 1000, battendo una tennista russa in finale. Dopo aver vinto, la giocatrice ha esultato con una capriola all’indietro, richiamando un gesto noto per l’attaccante di calcio Oba Oba Martins. Durante la partita, Kostyuk non ha rivolto il saluto alla sua avversaria russa, attirando l’attenzione su alcuni comportamenti sul campo.

Marta Kostyuk vince a Madrid il primo Wta 1000 in carriera e festeggia con una capriola all’indietro in stile Oba Oba Martins. Ma se da una parte c’è la gioia dell’ucraina, dall’altra ci sono le lacrime della russa Mirra Andreeva che, dopo la sconfitta, si è diretta subito alla panchina. La sfida era carica di significato, come ogni partita tra rappresentanti delle due nazioni in guerra ormai dal 2022, e le due si sono totalmente ignorate durante la partita. Non c’e stato il rituale cenno con le racchette, né la stretta di mano a rete e nemmeno foto insieme con i trofei. Andreeva, però, durante il suo discorso, ha fatto i complimenti a Marta. Zero accenni da Kostyuk, che da sempre è una delle più intransigenti e fedeli alla causa della sua Ucraina.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kostyuk, il mancato saluto alla russa Andreeva e l’esultanza alla Oba Oba Martins

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