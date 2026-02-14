Samb incidente choc | Martins figlio di Oba Oba si schianta in bicicletta mentre va all?allenamento Ecco come sta

Kevin Maussi Martins, figlio di Oba Oba Martins, ha avuto un incidente mentre andava in bicicletta per raggiungere l’allenamento, causando preoccupazione tra i tifosi della Sambenedettese. La caduta è avvenuta in strada, poco distante dalla sua abitazione, e si sta ancora valutando la gravità delle ferite riportate.

SAN BENEDETTO Dalla caduta in casa della Juventus Next Gen alla caduta in strada per il calciatore della Sambenedettese, Kevin Maussi Martins. Il figlio dell'ex giocatore dell'Inter Oba Oba Martins, è finito rovinosamente a terra mentre era in sella alla sua bicicletta, dopo aver urtato un'automobile. L'allenamento Il ventunenne rossoblù, arrivato in riviera in prestito dal Monza, si stava recando al campo sportivo Ciarrocchi di Porto d'Ascoli per l'allenamento. Intorno alle 11,30 di ieri, dopo avere inforcato la bicicletta per pranzare con i compagni di squadra e poi svolgere la seduta pomeridiana di allenamento, all'incrocio tra via del Cacciatore e via Goffredo da Buglione, per cause al vaglio della polizia locale di San Benedetto, si è scontrato contro un'auto condotta da una sambenedettese. Samb, che spavento per Martins: investito mentre era in bici. È già stato dimessoTanto spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza in casa Sambenedettese questa mattina. L'esterno offensivo Kevin Martins, figlio dell'indimenticato. tuttomercatoweb.com Martins sta bene, esami ok. La Samb annulla la conferenza di Mancinelli. Rifinitura a porte chiuseL'attaccante rossoblù urtato da un'auto venerdì 13 febbraio. Accertamenti negativi in ospedale. Il club cancella l'incontro con la stampa e chiude la rifinitura dopo il ko in campionato ... lanuovariviera.it