Il direttore sportivo del Sassuolo ha confermato che ci sono diverse richieste di trasferimento per il giocatore, provenienti soprattutto da club stranieri. Ha aggiunto che la società sta valutando quale possa essere la soluzione più vantaggiosa per il calciatore, senza fornire dettagli specifici sulle trattative in corso. La situazione rimane aperta, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

di Francesco Spagnolo Kone Juve, Carnevali non ha dubbi sul futuro del giocatore del Sassuolo. Le richieste principali sono arrivate direttamente dall’estero. Poco prima di Sassuolo Milan, Giovanni Carnevali, ad dei neroverdi, ai microfoni di Dazn ha parlato del futuro di Kone, obiettivo di calciomercato anche della Juventus. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata IL FUTURO DI ISMAEL KONÉ E IL POSSIBILE DERBY DI MERCATO — « Non ho parlato assolutamente né con l’Inter e né con il Milan di Koné. Abbiamo richieste all’estero, lui ha una vetrina internazionale: è un giocatore di valore, un giocatore che sta dimostrando le sue capacità.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kone Juve, Carnevali svela il futuro del giocatore: «Abbiamo richieste dall’estero. Noi dobbiamo pensare alla migliore soluzione per lui»

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