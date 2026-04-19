ragazzo disperso in mare a noto ricerche senza sosta

Da venerdì, le operazioni di ricerca sono in corso lungo il litorale di Noto, nel Siracusano, per rintracciare un ragazzo danese di 14 anni disperso in mare. Le forze di soccorso stanno lavorando senza interruzioni, impegnate a individuare il giovane che risulta scomparso dopo essere stato visto l’ultima volta in acqua. La situazione resta in aggiornamento mentre si proseguono le ricerche nella zona.

Proseguono senza sosta le ricerche del ragazzo danese di 14 anni disperso in mare da venerdì lungo il litorale di Noto, nel Siracusano. Anche oggi, per il secondo giorno consecutivo, è stato dispiegato un imponente dispositivo di uomini e mezzi per tentare di ritrovarlo. Mezzi navali, sommozzatori ed elicottero Le operazioni sono riprese alle 7 del mattino e sono coordinate dall’ 11° Maritime Rescue Sub Center della Guardia Costiera di Catania, con il supporto della Capitaneria di porto di Siracusa. In mare operano la motovedetta CP 323, una squadra di sommozzatori e un battello veloce dell’ufficio marittimo di Marzamemi. Dall’alto, un elicottero della Marina Militare sorvola l’area, mentre fondali e superficie vengono controllati contemporaneamente.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Noto. Paura sulla costa, giovane disperso in mare: scattano le ricerche senza sosta

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