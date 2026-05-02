Drone elicottero e sommozzatori | ricerche senza sosta per 39enne disperso in mare

Le operazioni di ricerca continuano senza sosta nel porto di Porto Cesareo per trovare un uomo di 39 anni scomparso in mare. A coordinare le ricerche ci sono droni, elicotteri e sommozzatori, che stanno perlustrando l'area dal mattino. Da ieri non si hanno più notizie di lui, e le squadre si sono concentrate sull’area dove si pensa possa essere finito. La speranza è di ritrovarlo al più presto.

PORTO CESAREO - Proseguono le operazioni di ricerca del 39enne di Erchie, Cosimo Piepoli detto Mimmo, del quale da ieri non si hanno più notizie. Vigili del fuoco di Lecce e Brindisi a lavoro in maniera congiunta. L'uomo è scomparso nel pomeriggio di venerdì 1 maggio, nelle acque tra Torre.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Ragazzo disperso in mare a Noto, ricerche senza sostaProseguono senza sosta le ricerche del ragazzo danese di 14 anni disperso in mare da venerdì lungo il litorale di Noto , nel Siracusano. Maltempo, continuano le ricerche del disperso nel Trigno: in azione i sommozzatoriProseguono le operazioni di ricerca dell’uomo disperso nel fiume Trigno dopo il crollo parziale del ponte lungo la strada statale 16 a Montenero di... Aggiornamenti e dibattiti Cos'è il Reaper MQ-9, il drone di lusso che non passa mai di moda e armato come un elicottero da guerraIl drone Reaper MQ-9 è un velivolo senza pilota che può atterrare anche il giorno dopo essere decollato, completando missioni di 27 ore senza rifornimento. Armato con missili Hellfire come un ... wired.it Anziano scomparso, le ricerche con droni e sommozzatori lungo il canale Vigenzone VIDEOCARTURA (PADOVA) - Sono ore d'angoscia a Cartura per le sorti di un anziano, scomparso nella mattinata di giovedì 2 aprile. La prefettura ha avviato il piano di ricerca che fino a notte ha visto ... ilgazzettino.it