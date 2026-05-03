Kings League i TRM cadono contro gli Underdogs

Nel match tra Kings League, i team TRM e Underdogs si sono affrontati in una partita ricca di gol. Gli Underdogs, guidati da Cisco, sono riusciti a conquistare la vittoria dopo aver recuperato uno svantaggio nel secondo tempo. I biancoverdi dei TRM hanno rischiato di perdere il vantaggio del primo tempo, ma alla fine gli Underdogs sono riusciti a chiudere la partita al Matchball.

Gli Underdogs di Cisco vincono un match ricco di gol contro i TRM. I biancoverdi rischiano di gettare alle ortiche il vantaggio conquistato nel primo tempo, ma al Matchball riescono ad essere cinici ed a chiudere la gara. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Dopo 4', gli Underdogs passano in vantaggio con la conclusione di Gorgoglione da centrocampo: il biancoverde sfrutta la posizione avanzata del portiere avversario e segna a porta vuota. Al 6', le due squadre decidono di tirare il rigore presidenziale convertendolo in uno Shootout: prima MirkoCisco e poi TheRealMarzaa sbagliano, il risultato non cambia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, i TRM cadono contro gli Underdogs MOONRYDE LANCIA I SOLDI AL RIGORE DEGLI UNDERDOGS #kingsleague Notizie correlate Kings League, gli Underdogs vincono e convincono contro i Gear 712 marzo 2026 – Vittoria schiacciante per gli Underdogs di Mirko Cisco contro i Gear 7. Kings League: Underdogs, rimonta travolgente contro i Boomers di FedezMilano, 19 marzo 2026 – Gli Underdogs di Mirko Cisco vincono ancora in una partita pazzesca rimontando una situazione di 4-0: terzo successo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: TRM - Gear 7 | Highlights | Round 9 Streaming | DAZN IT; Scheda squadra Trm; Kings League Lottomatica.sport, in tre hanno centrato il primo obiettivo. E per vivere la finale del torneo con Claudio Marchisio…; FC ZetaComo - Boomers | Highlights | Round 2 Streaming | DAZN IT. Kings League, i TRM cadono contro gli UnderdogsGli Underdogs di Cisco vincono un match ricco di gol contro i TRM. I biancoverdi rischiano di gettare alle ortiche il vantaggio conquistato nel primo tempo, ma al Matchball riescono ad essere cinici e ... sport.quotidiano.net KINGS LEAGUE - Caputo ai mondiali con i TRM FC, i dettagliPrimi verdetti per il campionato italiano di Kings League: i TRM FC di Ciccio Caputo si sono qualificati automaticamente alle semifinali playoff. Ma non finisce qui. Con la vittoria contro i Circus, i ... napolimagazine.com L’idea nasce da Roberto Di Vito e Leonardo Chiti: «Sarà una competizione di calcio a sei che seguirà le regole della ‘vera’ Kings League» facebook Dida Abbiati Leggende in Kings League Guardala LIVE e GRATUITAMENTE su #DAZN x.com