Kings League | Underdogs rimonta travolgente contro i Boomers di Fedez

Gli Underdogs, squadra guidata da Mirko Cisco, hanno ottenuto una vittoria contro i Boomers di Fedez durante una partita giocata a Milano. La squadra è riuscita a rimontare da uno svantaggio di 4-0, conquistando così il terzo risultato positivo consecutivo. La partita si è conclusa con la vittoria degli Underdogs, che ora partecipano attivamente alla corsa al titolo.

Milano, 19 marzo 2026 – Gli Underdogs di Mirko Cisco vincono ancora in una partita pazzesca rimontando una situazione di 4-0: terzo successo consecutivo ed iscrizione nella lotta al titolo. Nella Fonzies Arena di Cologno Monzese, la squadra del pugliese ha sconfitto i Boomers di Fedez con il risultato di 4-5. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'. Nei primi 5' nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il risultato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League: Underdogs, rimonta travolgente contro i Boomers di Fedez Articoli correlati Kings League, i TRM sconfiggono i Boomers di Fedez.8 marzo 2026 – I TRM di TheRealMarzaa vincono all'esordio nel secondo Split di Kings League alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. Kings League, gli Underdogs vincono e convincono contro i Gear 712 marzo 2026 – Vittoria schiacciante per gli Underdogs di Mirko Cisco contro i Gear 7. Tutto quello che riguarda Kings League Temi più discussi: Kings League Lottomatica.sport Italy: Matchday 3 dello Split 2; Underdogs FC - Alpak FC | Highlights | Round 1 Streaming | DAZN IT; Kings League, Split 2: Underdogs soli al comando, Viviano rilancia i Caesar. Il recap della terza giornata; Kings League Lottomatica.sport Italy: Seconda giornata dello Split 2. Kings League: Underdogs, rimonta travolgente contro i Boomers di FedezMilano, 19 marzo 2026 – Gli Underdogs di Mirko Cisco vincono ancora in una partita pazzesca rimontando una situazione di 4-0: terzo successo consecutivo ed iscrizione nella lotta al titolo. Nella Fonz ... sport.quotidiano.net Kings League Lottomatica.sport, oggi terzo Matchday e altri premi in palio con il concorso Fan of the Kings: Meet the PrinceLa terza giornata segna la terza fase del contest che mette in palio la maglia di una delle squadre del torneo e un'esperienza da re per assistere alla finale del torneo insieme a Claudio Marchisio ... tuttosport.com Bomba di mercato: contatti avviati tra la Caesar, noto club di Kings League, e l'ex calciatore della Lazio Felipe Caicedo. Non sarebbe la prima volta che un ex professionista di Serie A finisca a giocare nella Kings League. Nei prossimi giorni si saprà di più. . . . - facebook.com facebook Da #fedez a #diletta leotta, tutti i vip in campo per la Kings League: «Se vinco dico basta alla pasta alla norma» x.com