Kings League gli Underdogs vincono e convincono contro i Gear 7

Gli Underdogs di Mirko Cisco hanno battuto i Gear 7 con un risultato netto nella partita del 12 marzo 2026. Questa vittoria rappresenta il secondo successo stagionale per i biancoverdi, che avevano già conquistato una vittoria nella prima giornata contro gli Alpak. La gara si è conclusa con un risultato che ha lasciato poco spazio a dubbi sulla supremazia degli Underdogs.

12 marzo 2026 – Vittoria schiacciante per gli Underdogs di Mirko Cisco contro i Gear 7. I biancoverdi hanno conquistato il secondo successo stagionale dopo la gara al cardiopalma contro gli Alpak nella prima giornata del secondo Split di Kings League. Non si ripetono, invece, i ragazzi di Manuuxo dopo la sorprendente vittoria nel corso della scorsa settimana contro i Caesar. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'.