Kimi come Senna e Schumi | tre pole di fila dopo la prima

Da ilgiornale.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kimi Antonelli ha ottenuto tre pole position consecutive, iniziando con la prima in carriera. Durante la sessione di qualifiche, ha dedicato la performance a un ex pilota e amico scomparso. La sua serie di risultati lo colloca tra i protagonisti del momento, e la sua prestazione viene paragonata a quella di grandi campioni del passato. La sua presenza in pista ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

«Dedicata al mio amico Alex Zanardi, questa pole è tutta per lui». Uno, due, tre. Kimi Antonelli continua a riscrivere gli annali della Formula 1. Prima di lui solo Senna e Schumacher avevano conquistato tre pole di fila dopo la prima. Cina, Giappone e ora Miami. «Direi tanta roba», dice lui prima di dedicare quelle parole dolci e tristi al grande Alex. Il ragazzo impara in fretta e dopo l'errore nella gara sprint che gli è costata una penalizzazione di 5 secondi e tre punti rispetto a Russell, ha messo tutti dietro ancora una volta, rifilando 0166 al rinato Verstappen e 0345 a Leclerc che ha cercato di tenere in alto a Ferrari. «E' stata una buona qualifica, forse ho esagerato un po' nel secondo tentativo in Q3, ma mi è bastato il primo per prendere la pole», racconta con la sicurezza di un veterano non di un diciannovenne.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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