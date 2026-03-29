F1 | Antonelli vince anche il Gp del Giappone e guida il mondiale Leclerc terzo

Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria nel Gran Premio del Giappone, salendo in testa al campionato di Formula 1. Sul circuito di Suzuka, Charles Leclerc si è classificato terzo, mentre Lewis Hamilton è arrivato sesto con la sua vettura. La gara ha visto anche la presenza di altre monoposto, senza ulteriori dettagli sui risultati di tutte le squadre.

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Giappone e si è portato in testa al mondiale di Formula 1: sul circuito di Suzuka ottimo terzo posto per la Ferrari di Charles Leclerc, sesta l’altra rossa di Lewis Hamilton. Il 19enne pilota italiano della Mercedes, partito dalla pole, ha centrato il secondo trionfo di fila dopo quello in Cina e balza così al primo posto nella classifica piloti con nove punto di vantaggio sull'altra Mercedes di George Russell che ha chiuso al quarto posto. Secondo posto per Oscar Piastri con la McLaren. Antonelli è il primo pilota con meno di 20 anni a guidare la classifica del mondiale. Quinta piazza per Lando Norris (McLaren). 🔗 Leggi su Feedpress.me

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