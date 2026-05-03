Kimi Antonelli vince a Miami infila il tris e ora allunga nel Mondiale di F1 Norris e Piastri sul podio

A Miami, Kimi Antonelli ha vinto la sua terza gara consecutiva nel campionato mondiale di Formula 1, mantenendo il primo posto in classifica generale. La gara si è svolta il 3 maggio 2026 e ha visto sul podio il pilota britannico Norris e il compagno di squadra Piastri. Antonelli ha concluso la corsa davanti a tutti, consolidando la sua posizione in campionato.

Miami (Stati Uniti) 3 maggio 2026 - Ci deve aver preso gusto Kimi Antonelli, perché da quel primo posto non ci si vuole più separare. L'italiano vince ancora, fa tre di fila nelle gare domenicali, conquista il Gran Premio di Miami, superando una grandissima prova di maturità. Battuto il Campione del Mondo in carica Lando Norris, secondo e vicinissimo al bolognese, mentre Oscar Piastri completa il podio. Tocca solo l'idea del podio Charles Leclerc, il quale precipita nel finale a causa di un problema all'ala posteriore e alla sospensione, solo sesto al traguardo il monegasco dietro a George Russell e Max Verstappen. La gara. Anticipata di tre ore la gara rispetto all'orario originale, questo per evitare le possibili complicazioni dell'acquazzone previsto nel primo pomeriggio sulla Florida.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kimi Antonelli vince a Miami, infila il tris e ora allunga nel Mondiale di F1. Norris e Piastri sul podio Notizie correlate F1 Miami: Antonelli infila il tris e ora allunga nel Mondiale, Norris e Piastri sul podioMiami (Stati Uniti) 3 maggio 2026 - Ci deve aver preso gusto Kimi Antonelli, perché da quel primo posto non ci si vuole più separare. Kimi Antonelli vince anche il Gp di Miami, terzo di fila: e ora allunga nel Mondiale. Beffa Leclerc all'ultimo giroFinale - Vittoria strepitosa di Antonelli che precede Norris Piastri poi Russell Verstappen e Leclerc, che dopo il testacoda deve avere rimediato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Un'alba sorprendente per Kimi Antonelli; F1: Antonelli fa la storia a Miami: 'Questa pole è dedicata ad Alex Zanardi'; Norris vince la Sprint, Leclerc 3° dietro le McLaren. Antonelli penalizzato e 6°; F1: Sprint Miami: vince Norris. Leclerc sul podio,sesto Antonelli. Kimi Antonelli da leader vero a Miami, doma Norris e McLaren: beffa Leclerc, la sua Ferrari cede all’ultimo giroKimi Antonelli vince il GP di Miami 2026 davanti a Norris. Leclerc sogna il podio con la Ferrari, ma viene beffato da un improvviso problema alla SF-26 ... fanpage.it Kimi Antonelli fa tris! Vince a Miami e allunga in classifica! Che beffa per LeclercNonostante l'ennesima brutta partenza dell'anno (seppur meno disastrosa rispetto ad altre), Kimi Antonelli completa l'opera e vince dalla pole position il ... oasport.it Kimi Antonelli infila la terza vittoria consecutiva. Il pilota italiano si impone ancora una volta. E lo fa con grande freddezza e autorevolezza, nonostante la giovane età. Alle sue spalle Lando Norris e Oscar Piastri, entrambi su McLaren. Leggi l’articolo completo - facebook.com facebook Spettacolare Kimi Antonelli, vince a Miami il terzo Gp consecutivo x.com