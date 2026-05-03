F1 Miami | Antonelli infila il tris e ora allunga nel Mondiale Norris e Piastri sul podio

A Miami, nel Gran Premio di Formula 1, Kimi Antonelli ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva, allungando nel campionato mondiale. Norris e Piastri hanno completato il podio, mentre altri piloti hanno concluso la gara in posizioni diverse. La corsa si è disputata il 3 maggio 2026 e ha visto Antonelli mantenere la testa fin dall'inizio, rafforzando la sua posizione nella classifica generale.

Miami (Stati Uniti) 3 maggio 2026 - Ci deve aver preso gusto Kimi Antonelli, perché da quel primo posto non ci si vuole più separare. L'italiano vince ancora, fa tre di fila nelle gare domenicali, conquista il Gran Premio di Miami, superando una grandissima prova di maturità. Battuto il Campione del Mondo in carica Lando Norris, secondo e vicinissimo al bolognese, mentre Oscar Piastri completa il podio. Tocca solo l'idea del podio Charles Leclerc, il quale precipita nel finale a causa di un problema all'ala posteriore e alla sospensione, solo sesto al traguardo il monegasco dietro a George Russell e Max Verstappen. La gara. Anticipata di tre ore la gara rispetto all'orario originale, questo per evitare le possibili complicazioni dell'acquazzone previsto nel primo pomeriggio sulla Florida.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1 Miami: Antonelli infila il tris e ora allunga nel Mondiale, Norris e Piastri sul podio Notizie correlate Leggi anche: Formula 1, Gp Miami: Antonelli strepitoso, fa tris vincendo davanti a Norris e Piastri. Solo sesto posto per Leclerc F1 a Miami: Norris in pole nella sprint, Antonelli secondo davanti a Piastri. Leclerc quartoÈ Lando Norris a conquistare la pole position nella gara sprint del Gran Premio di Formula 1 di Miami, in programma domani alle ore 18 italiane. Altri aggiornamenti Temi più discussi: F1 | GP Miami, Sprint: 1-2 McLaren Norris-Piastri, Leclerc 3°; LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli in pole, Leclerc in seconda fila. La griglia di partenza; Il venerdì Sprint di Miami? La McLaren dà una sberla alla Ferrari, Kimi Antonelli a George Russell con un altro mezzo capolavoro. Ma tutto può (ancora) cambiare; Diretta Formula 1 | Antonelli da record, terza pole consecutiva! GP Miami 2026 (oggi sabato 2 maggio). F1 Miami: Antonelli infila il tris e ora allunga nel Mondiale, Norris e Piastri sul podioL'italiano vince una gara entusiasmante, battute le due McLaren. Russell si salva nel finale con un 4° posto, problemi nel finale per Leclerc al traguardo è 6° ... sport.quotidiano.net F1, Antonelli trionfa a Miami: terza vittoria di fila e fuga nel MondialeKimi Antonelli vince anche il Gran Premio di Miami e allunga in testa al Mondiale di Formula 1. Il pilota della Mercedes, 19 anni, centra il terzo successo ... gds.it ! Vince ancora Antonelli, anche a Miami l’italiano arriva davanti a tutti: 2° Norris, 3° posto per Piastri, 6° Leclerc e 7° Hamilton #F1 #GPMiami #Antonelli x.com Gp di Miami, caos in partenza poi due incidenti spettacolari. Leclerc al comando - facebook.com facebook