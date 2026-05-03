Kimi Antonelli ha dichiarato che il suo attuale percorso rappresenta solo l'inizio e ha sottolineato di essere impegnato in un lavoro intenso. Durante l’evento di Miami, il pilota ha mostrato una grande determinazione nel suo approccio e ha espresso l’intenzione di puntare a nuove sfide, come il Gran Premio in Canada. Le sue parole riflettono la volontà di continuare a migliorarsi e affrontare con convinzione la sua carriera in Formula 1.

Kimi Antonelli continua a riscrivere le gerarchie della F1 con una naturalezza disarmante. A Miami, il giovane pilota italiano della Mercedes firma la terza vittoria consecutiva dopo i successi in Cina e Giappone, consolidando la leadership nel Mondiale 2026 e mandando un segnale chiarissimo al resto della griglia. Alle sue spalle, sul podio, si piazzano le due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri, mentre George Russell chiude quarto davanti a Max Verstappen. Più complicata la domenica della Ferrari: Charles Leclerc è sesto dopo un problema nell’ultimo giro, Lewis Hamilton settimo, in una gara condizionata dai danni riportati nelle prime fasi concitate del GP.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli non si accontenta: “Questo è solo l’inizio, lavoro strepitoso. Pensiamo al Canada”

F1, GP d'Australia, Kimi Antonelli dopo il secondo posto a Melbourne: Ottimo inizio di stagione

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