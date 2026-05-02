Durante il fine settimana di Formula 1 a Miami, un pilota ha ottenuto la sua terza pole consecutiva, un risultato che solo due altri driver nella storia avevano raggiunto. La sessione di qualifiche è stata dominata da Antonelli, che ha ottenuto la miglior posizione in griglia per il Gran Premio principale, mentre la gara sprint si è svolta tutta sotto il segno della squadra McLaren. La pole di Antonelli è stata dedicata a un ex pilota italiano recentemente scomparso.

Una gara sprint targata McLaren, dall'inizio alla fine, mentre la pole position del Gp vero e proprio è firmata da uno storico Kimi Antonelli. Il ritorno in pista della Formula 1 a Miami dopo un mese di stop, a causa dei Gp 'arabi' annullati per la guerra in Iran, segna la rinascita della scuderia di Woking e del campione del mondo, Lando Norris, che domina la mini corsa del sabato precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri e la Ferrari di un ottimo Charles Leclerc che nella gara lunga domenica scatterà dalla terza posizione. Il monegasco al via passa la Mercedes di Antonelli (sesto posto per il leader del mondiale, penalizzato di due posizioni per track limits) e negli ultimi giri dà anche l'impressione di poter lottare per la seconda posizione.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - F1, Antonelli fa la storia a Miami: terza pole consecutiva (come Senna e Schumacher): «È dedicata ad Alex Zanardi»

Notizie correlate

Kimi Antonelli nella storia della F1, terza pole consecutiva come Senna e Schumacher: «La dedico ad Alex Zanardi»Kimi Antonelli partirà per la terza volta consecutiva in pole position nel Gran Premio di Miami che si corre domenica.

Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli alla terza pole consecutiva come Senna e Schumacher!

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: F1 Miami, Norris in pole gara sprint, 2° Antonelli, quarto LeClerc; Nettuno d’Oro a Kimi Antonelli: la proposta. Facciamogli almeno finire la stagione; Norris in pole a Miami, Antonelli prima fila all'ultimo secondo; Miami - Qualifica Sprint Norris in pole davanti ad Antonelli.

F1: Antonelli fa la storia a Miami 'questa pole è dedicata ad Alex Zanardi'(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di F1: conquista la terza pole consecutiva dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumacher aveva ... corrieredellosport.it

F1, Andrea Kimi Antonelli: Dedico la pole position a Zanardi, al secondo tentativo mi sono entusiasmato troppoUna sola parola: wow. Andrea Kimi Antonelli sta facendo letteralmente sognare l'Italia dei motori e non solo. Il bolognese ha infatti conquistato per la ... oasport.it

Antonelli cuore d’oro: “Questa pole è per Alex Zanardi!”. Kimi entra nella storia: è la terza di fila dopo la sua prima in carriera. Solo Michael Schumacher e Ayrton Senna ci erano riusciti. Fenomeno - facebook.com facebook

Oggi salutiamo Alex Zanardi. Un uomo che ha trasformato ogni caduta in una ripartenza, ogni limite in una sfida, ogni vittoria in un messaggio per gli altri. Pilota, campione paralimpico, ma soprattutto esempio raro di forza, dignità e umanità. La sua lezione va x.com