Le pagelle di Leo Turrini | Antonelli 10 e lode 9 a Hamilton 0 a Stella e la sua McLaren nel Gp in Cina

In Cina, il Gran Premio è stato vinto da Andrea Kimi Antonelli, pilota su Mercedes, che ha conquistato il primo posto. Si tratta della prima vittoria di un italiano in questa gara dopo due decenni. Nelle pagelle di Leo Turrini, Antonelli riceve un 10 e lode, mentre Hamilton ottiene un 9. Stella e la sua McLaren invece ricevono un 0.

Milano, 15 marzo 2026 – Andrea Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gp di Formula Uno in Cina. E’ il primo italiano a salire sul gradino del podio dopo 20 anni. Ecco le pagelle della gara. 10 e lode ANTONELLI. In Formula Uno è iniziata una nuova era. L’era di Kimi Andrea Antonelli, l’Harry Potter di Bologna, il ragazzo della Terra dei Motori che non guida per caso la super Mercedes. In Cina è stato semplicemente perfetto, tra qualifiche e gara, a parte il brivido finale figlio della emozione. Russell rimane favorito per il titolo, ma l’Italia della velocità ha il suo Sinner. Buon viaggio, figliolo. 9 HAMILTON. Clamorosa prestazione del vecchio zio! Primo podio da ferrarista per il Baronetto, che si aggiudica un estenuante duello con Leclerc. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Kimi Antonelli fa l’impresa nel GP Cina: prima vittoria in F1, 2° Russell, Hamilton sul podio con FerrariKimi Antonelli vince il GP di Cina 2026 a Shanghai: prima vittoria in Formula 1 per il pilota Mercedes.

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