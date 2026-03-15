Nel Gran Premio di Formula Uno in Cina, Andrea Kimi Antonelli, alla guida di una Mercedes, ha conquistato la vittoria, diventando il primo italiano a salire sul podio dopo vent'anni. Le pagelle di Leo Turrini assegnano a Antonelli il massimo dei voti, mentre Lewis Hamilton riceve un 9. Stella e la McLaren, invece, sono state giudicate con un 0 nella corsa di questa domenica.

Milano, 15 marzo 2026 – Andrea Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gp di Formula Uno in Cina. E’ il primo italiano a salire sul gradino del podio dopo 20 anni. Ecco le pagelle della gara. 10 e lode ANTONELLI. In Formula Uno è iniziata una nuova era. L’era di Kimi Andrea Antonelli, l’Harry Potter di Bologna, il ragazzo della Terra dei Motori che non guida per caso la super Mercedes. In Cina è stato semplicemente perfetto, tra qualifiche e gara, a parte il brivido finale figlio della emozione. Russell rimane favorito per il titolo, ma l’Italia della velocità ha il suo Sinner. Buon viaggio, figliolo. 9 HAMILTON. Clamorosa prestazione del vecchio zio! Primo podio da ferrarista per il Baronetto, che si aggiudica un estenuante duello con Leclerc. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle di Leo Turrini: Antonelli 10 e lode, 9 a Hamilton, 0 a Stella e la McLaren nel Gp in Cina

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