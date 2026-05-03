Il pilota italiano ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva in Formula 1, vincendo il Gran Premio di Miami 2026. Dopo aver già trionfato in Cina e Giappone, Antonelli si è imposto anche in questa gara, rafforzando la sua posizione nel campionato mondiale. La corsa si è disputata su un circuito cittadino e ha visto la partecipazione di numerosi piloti di punta della massima categoria automobilistica.

Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Miami 2026 conquistando la terza vittoria consecutiva in Formula 1 dopo i successi di Cina e Giappone. Il diciannovenne pilota Mercedes ha dominato il Miami International Autodrome chiudendo davanti a Lando Norris (McLaren) e Oscar Piastri (McLaren), con George Russell quarto a 43 secondi dal compagno di squadra. Mercedes prima nella classifica costruttori. Per la Ferrari giornata amara: Charles Leclerc ha perso il podio nell’ultimo giro fra un problema tecnico e un errore autoaccusato, scivolando dal terzo al sesto posto. Antonelli da fenomeno: 100 punti, Mondiale in pugno. Il bolognese è il...🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Kimi Antonelli inarrestabile: tris F1 a Miami, è leggenda?

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