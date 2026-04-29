Kimi Antonelli scalda i motori in vista di Miami | Pausa? Positiva ma troppo lunga Quest’anno l’opportunità è grande

A poche settimane dall’inizio della prossima tappa del Mondiale 2026, i piloti si preparano alle sfide future. La pausa di un mese, decisa a causa dell’annullamento di due Gran Premi per motivi di sicurezza, ha lasciato alcuni corridori con sentimenti contrastanti. Tra i protagonisti, uno di loro ha commentato che, se da un lato la pausa è stata positiva, dall’altro si è rivelata troppo lunga. La prossima gara si svolgerà a Miami.

Manca sempre meno alla ripresa del Mondiale 2026, costretto ad una pausa forzata lunga un mese a causa delle cancellazioni dei GP del Bahrein e dell’Arabia Saudita dettate dal conflitto attualmente in corso in Medio Oriente. La stagione riprenderà questo fine settimana con il GP di Miami, quarto appuntamento in calendario con un format che prevede anche lo svolgimento della Sprint Race, la seconda di questa annata sportiva. Saranno tanti i piloti da tenere sotto stretta osservazione. Tra questi non può che esserci anche Andrea Kimi Antonelli, attuale leader della classifica motivato a vivere altri mesi da protagonista assoluto a bordo della sua Mercedes.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Kimi Antonelli scalda i motori in vista di Miami: “Pausa? Positiva ma troppo lunga. Quest’anno l’opportunità è grande” F1, Kimi Antonelli si racconta a Sky: l'intervista. Il documentario dal 17 aprile su Sky Sport Notizie correlate F1, Kimi Antonelli: “Peccato per la pausa così lunga, possibilità per gli avversari di avvicinarsi”Kimi Antonelli è stato intercettato dai microfoni di Sky nella sua casa di San Marino, dove il pilota italiano è tornato in virtù della lunga pausa... F1, voi quest'anno tifate Ferrari o Kimi Antonelli?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Ferrari","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Kimi... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Wec a Imola, fan in delirio per Kimi Antonelli: una domenica da star tra autografi e selfie; F1, Wolff: 'Antonelli non è Senna, troppa pressione in Italia'; Lotta ai tumori, il pit stop che salva la vita: Andrea Kimi Antonelli è il nuovo volto di Fondazione Ant; Aci Weekend, sorpresa Kimi Antonelli a Imola: tra l'affetto dei fan e il cuore nel team di famiglia. Wec a Imola, atteso un ospite speciale: Kimi Antonelli darà il via alla garaPer il giovane talento bolognese, la presenza all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari ha il sapore dolce di un ritorno a casa ... bolognatoday.it Kimi Antonelli: A metà stagione ho pianto tanto. Ora mi so gestire, ma i record non mi interessanoÈ una vita a metà, divisa tra la normalità di un giovane adulto e la folle velocità che il mondo del motorsport chiede. O meglio, è una vita che raddoppia. La vita di Andrea, il bolognese classe 2006 ... gazzetta.it Riprende la Formula 1 e riprende la caccia alla Mercedes di Kimi Antonelli con la Ferrari di Charles Leclerc pronta a dare battaglia. #ANSA - facebook.com facebook Riprende la Formula 1 e riprende la caccia alla Mercedes di Kimi Antonelli con la Ferrari di Charles Leclerc pronta a dare battaglia. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com