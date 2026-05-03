Nella gara di Miami, Kimi Antonelli ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva e ha ampliato il suo vantaggio in classifica. Durante la corsa, Charles Leclerc è stato penalizzato di venti secondi per guida non sicura e tagli di tracciato, problemi che si sono verificati negli ultimi due giri a causa di difficoltà alla monoposto. La competizione si è conclusa con Antonelli al primo posto, mentre Leclerc ha concluso oltre il tempo massimo consentito.

AGGIORNAMENTO ORE 23.35. Charles Leclerc ha ricevuto una penalità di venti secondi per guida non sicura e tagli di tracciato, di cui si è reso protagonista negli ultimi due giri per problemi alla monoposto. Il pilota della Ferrari è così retrocesso dal sesto all’ottavo posto: Hamilton diventa sesto, Colapinto sale in settima posizione. — Nonostante l’ennesima brutta partenza dell’anno (seppur meno disastrosa rispetto ad altre), Kimi Antonelli completa l’opera e vince dalla pole position il Gran Premio di Miami 2026, quarto atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo essersi sbloccato a Shanghai centrando il primo successo della carriera, il giovane talento bolognese ci ha preso gusto trionfando anche a Suzuka e sul circuito della Florida rafforzando ulteriormente la sua leadership del campionato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli fa tris! Vince a Miami e allunga in classifica! Leclerc beffato e poi penalizzato

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