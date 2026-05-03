Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria nel Gran Premio di Miami, quarto appuntamento della stagione di Formula 1, partendo dalla pole position. La gara si è conclusa con il pilota che ha portato a casa il risultato, allungando nella classifica generale. La competizione ha visto anche la prestazione di un altro pilota, che ha subito una partenza difficile, mentre Antonelli ha ottenuto il suo quarto successo stagionale.

Nonostante l’ennesima brutta partenza dell’anno (seppur meno disastrosa rispetto ad altre), Kimi Antonelli completa l’opera e vince dalla pole position il Gran Premio di Miami 2026, quarto atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo essersi sbloccato a Shanghai centrando il primo successo della carriera, il giovane talento bolognese ci ha preso gusto trionfando anche a Suzuka e sul circuito della Florida rafforzando ulteriormente la sua leadership del campionato. Il 19enne di Casalecchio di Reno realizza il terzo hat trick consecutivo (pole+vittoria) e diventa il primo pilota nella breve storia del Gran Premio di Miami a vincere la gara lunga della domenica partendo al palo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli fa tris! Vince a Miami e allunga in classifica! Che beffa per Leclerc

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