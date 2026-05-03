Nella tappa di Miami di Formula 1, un pilota ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva prima di compiere 20 anni, un risultato che pochi avrebbero immaginato fino a poco tempo fa per un giovane italiano. Nel frattempo, il pilota che si trovava in testa ha vissuto un disastro, compromettendo le sue chance in gara. La competizione ha visto così un cambio di scenario rispetto alle aspettative iniziali.

Tre gare consecutive vinte prima di compiere 20 anni, un’impresa che sarebbe stata considerata fantascienza per un pilota italiano fino a non molto tempo fa. Andrea Kimi Antonelli non sembra preoccuparsene per niente, mostrando una maturità impressionante, considerata la sua giovane età. Nessuno nella storia della Formula 1 era riuscito finora a fare tre doppiette pole-gara ad inizio carriera, neanche i mostri sacri della categoria. A favorire il bolognese è stata una vettura molto a punto e la strategia del muretto Mercedes nel cambio gomme. Prima vittoria a Miami per le Frecce d’Argento ma la soddisfazione più grande è che Antonelli è sempre più dominatore della classifica piloti, allungando sugli inseguitori.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - F1, Kimi nella leggenda, a Miami arriva la terza vittoria. Disastro Leclerc

Notizie correlate

Formula 1, Kimi Antonelli da sogno: trionfa anche a Miami e conquista la terza vittoria consecutiva. Disastro Ferrari nel finaleIl futuro della Formula 1 ha un nome, un cognome e una carta d’identità che recita 19 anni.

F1, Kimi piantato e Leclerc lo supera: la partenza della Sprint a MiamiFormula 1, la partenza e il primo giro della Sprint di Miami vinta da Norris: Kimi Antonelli, che era in prima fila, è rimasto un po’ piantato...

Altri aggiornamenti

F1, Kimi nella leggenda, a Miami arriva la terza vittoria. Disastro LeclercUn mese dopo, continua la corsa del bolognese, primo pilota nella storia della F1 a vincere tre gare consecutive. Il ferrarista si gira e finisce a muro nel finale, precipitando in sesta posizione ... ilgiornale.it

F1 diretta Gp Miami: Antonelli vola e vince ancora! McLaren sul podio, disastro Leclerc all'ultimo giroTanta incertezza in Florida: la partenza è stata anticipata per evitare un temporale ma sarà comunque una corsa sul bagnato. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it