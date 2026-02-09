Fano conquista tre punti pesanti a Siena contro l’Essence Hotels. La squadra di casa non riesce a reagire e subisce tre gol, allontanandosi dalla zona salvezza. La partita si decide già nel primo tempo, quando i biancazzurri prendono il controllo del match e mettono pressione sulla squadra locale. Fano dimostra determinazione e mantiene il risultato fino al fischio finale, portando a casa una vittoria importante per la stagione.

una sfida cruciale per la classifica ha visto Essence Hotels Fano imporsi con autorevolezza su Santa Croce, centrandola tre punti fondamentali. la prestazione è risultata impeccabile nei fondamentali e, dal primo all’ultimo punto, la formazione ospite ha mantenuto un ritmo costante, sfruttando la solidità in battuta e la generosità a muro per spezzare l’inerzia avversaria. nel primo set la squadra ospite ha mostrato determinazione fin dalle battute iniziali, aprendo con un parziale di 0-4 segnato da due muri vincenti e dalle battute tattiche di Coscione. Siena ha provato a reagire con buone difese (11-12), ma Roberti (tornato titolare) e Tonkonoh hanno respinto l’assalto; il parziale si è chiuso con la vittoria di Fano (25-21). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Siena-Fano 0-3: punti cruciali per la salvezza dell'Essence Hotels

Approfondimenti su Siena Fano

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Siena Fano

Argomenti discussi: Colpaccio della Essence Hotels Fano! Siena superato in tre set; L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena cade contro Essence Hotels Fano; Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Essence Hotels Fano in Diretta Streaming | DAZN IT; A2 maschile, 5ª giornata di ritorno: risultati, classifica e prossimo turno.

Volley Serie A2 maschile. Emma Villas Codyeco Lupi Siena crolla in casa contro il Fano. E’ la quinta sconfitta consecutivaEMMA VILLAS 0 FANO 3 (21-25; 21-25; 15-25) EMMA VILLAS CODYECO: Piccinelli (L), Rocca, Mastrangelo, Porro 2, Hoff, Matteini, ... msn.com

Al PalaParenti la Emma Villas Codyeco Lupi Siena perde contro Essence Hotels Fano, che viene sospinta dai punti di Tonkonoh. I toscani perdono una gara molto importante, nel quinto turno del girone di ritorno. La partita è caratterizzata anche dall'infortunio facebook

Pallavolo A2M - Siena e Fano affamate di punti cercano il riscatto nella sfida diretta x.com