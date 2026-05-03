Il portiere dello Schalke 04 ha fatto il suo ritorno in Bundesliga, portando con sé anche la notizia dell’arrivo del secondo figlio. La squadra di Gelsenkirchen ha conquistato la promozione, con il portiere considerato tra i protagonisti principali. La conduttrice ha condiviso un messaggio sui social, commentando la vittoria come un momento speciale e personale. La squadra biancoblù si prepara ora alla prossima stagione in massimo campionato.

Tre anni, ma sono sembrati molti, molti, di più. Lo Schalke è tornato in Bundesliga. Era retrocesso nel 2022-23, arrivando 17esimo. Dopo tre stagioni vissute in seconda divisione (mai è stato più a lungo lontano dalla massima serie tedesca), si è guadagnato la promozione. Fra gli eroi c'è anche il portiere Loris Karius, marito di Diletta Leotta. Tanto criticato e sbeffeggiato per alcuni clamorosi errori del passato (specie quelli nella finale di Champions del 2018), è ora un punto di riferimento per la squadra. Stando alla media voto stagionale di Kicker è lui il migliore della rosa. Lui uno dei migliori dell'intero campionato. E così, a quasi 33 anni (li compie a giugno), ha ribaltato la propria immagine.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Karius vola! Star dello Schalke 04 che torna in Bundesliga e secondo figlio in arrivo. Diletta gli scrive...

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