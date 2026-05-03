Karate a Oristano | il Kick Power Center di Zeddiani vince 9 medaglie

Nel torneo di karate tenutosi recentemente, il Kick Power Center di Zeddiani si è distinto conquistando un totale di nove medaglie. Tra i premiati, due giovani atleti sono saliti sul podio due volte, portando a casa due ori ciascuno. La squadra locale ha ottenuto risultati significativi grazie alla partecipazione di diversi praticanti, che hanno dimostrato abilità e determinazione durante le competizioni.

? Cosa scoprirai Chi sono i due piccoli campioni che hanno vinto due ori?. Come ha fatto la squadra di Zeddiani a conquistare nove medaglie?. Perché il supporto delle famiglie è stato decisivo per i risultati?. Quali saranno i prossimi passi per i giovani talenti di Scalas?.? In Breve Leo Scarpa e Kai Bonetti vincono due ori ciascuno tra kata e kumite.. Diego Catzeddu, Beatrice Salerno, Francesca Madau, Marco Enna, Giulia Manunza, Luca Enna e Gaia Cuccureddu medagliano.. Nove atleti su quattordici partecipanti della scuola di Adriano Scalas ottengono un podio.. Il successo riflette il modello educativo del Kick Power Center di Zeddiani.. Nove medaglie conquistate dal Kick Power Center di Zeddiani al 19° International Championship di karate conclusosi oggi al Palazzetto di Sa Rodia a Oristano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Karate a Oristano: il Kick Power Center di Zeddiani vince 9 medaglie Notizie correlate Premier League di Karate a Ostia, l’Italia vince otto medaglie. C’è l’oro di Fiore nel kumiteOstia – Si chiude con un bilancio straordinario la prima storica tappa romana della Premier League, il circuito più prestigioso al mondo, che ogni... Oristano, arrestato il maestro di karate: scontro e danni in Questura? Cosa sapere Oristano, arrestato maestro di karate per resistenza e minacce agli agenti in centro storico. Contenuti utili per approfondire Nove medaglie per il Kick Power Center di Zeddiani al 19° International Championship di karateQuattordici gli atleti in gara a Sa Rodia: tra i più piccoli doppio oro per Leo Scarpa e Kai Bonetti Successo coronato da nove medaglie per il Kick Power Center di Zeddiani al 19° International Champi ... linkoristano.it Karate internazionale ad Arborea, 19 medaglie per la Kick Power Center di ZeddianiCinque medaglie d’oro, dieci medaglie d’argento e quattro di bronzo. È il bottino conquistato dalla palestra Kick Power Center di Zeddiani del maestro Adriano Scalas al 15° Memorial Caduti di Nassirya ... linkoristano.it