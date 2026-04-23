Un maestro di karate è stato arrestato nel centro storico di Oristano con l’accusa di aver opposto resistenza e minacciato gli agenti durante un intervento. L’episodio ha portato a uno scontro tra le forze dell’ordine e l’uomo, provocando alcuni danni all’interno della Questura. L’arresto è stato eseguito in seguito a un intervento di polizia.

? Cosa sapere Oristano, arrestato maestro di karate per resistenza e minacce agli agenti in centro storico.. Il tribunale convalida l'arresto e fissa l'udienza per il prossimo 15 maggio.. Un uomo di 65 anni, noto esperto di karate nella zona di Oristano, è stato arrestato dopo aver aggredito verbalmente e minacciato gli agenti della Squadra Volanti nel centro storico della città. L’episodio si è consumato durante un normale controllo del territorio, trasformando un normale pattugliamento in una scena di violenza che ha coinvolto anche gli uffici di via Beatrice d’Arborea. Il sessantenne, che appariva chiaramente in uno stato di alterazione dovuto all’alcol, non ha accettato la richiesta di esibizione dei documenti da parte delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oristano, arrestato il maestro di karate: scontro e danni in Questura

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