Juventus | Yildiz centrale nel progetto

Kenan Yildiz rimane un elemento chiave nel progetto della Juventus, anche se il suo futuro è ancora oggetto di discussione tra le decisioni da prendere in vista della prossima stagione. La società sta valutando diverse opzioni in relazione al suo ruolo e al suo eventuale impiego nel campionato che sta per iniziare. La situazione del giocatore continua a essere monitorata attentamente dal club.

Kenan Y?ld?z continua a essere uno dei nomi più centrali nel progetto della Juventus, ma il suo futuro resta al centro delle valutazioni in vista della prossima stagione. L’attaccante turco, protagonista sia con il club bianconero sia con la nazionale, sta vivendo un’annata intensa in cui si è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Yildiz centrale nel progetto POV: Kenan Yildiz scores in Naples Notizie correlate Arriva a Bari il progetto teatrale 'A Place of Safety – Viaggio nel Mediterraneo centrale'Arriva a Bari A Place of Safety – Viaggio nel Mediterraneo centrale, il nuovo e potente progetto teatrale di Kepler-452, Premio Ubu 2025 come Miglior... Yildiz in crisi un mese: cosa non funziona nel numero dieci della JuventusIn una fase cruciale della carriera, il giovane talento turco si trova a dover affrontare un momento di difficoltà inaspettata, che mette in luce le... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Juventus, Yildiz: Spalletti fantastico, con lui vogliamo tornare a vincere; Verso Milan-Juve, novità importanti su Vlahovic e Yildiz; La Juventus si aggrappa a Boga per lo sprint finale: Yildiz non al top, l'ivoriano può essere il fattore di Spalletti nella corsa alla Champions League; Yildiz e Vlahovic al bivio: cercano continuità. Juventus-Verona, le probabili formazioni della partita di Serie ANel match della domenica alle 18, che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, la Juventus ospita il Verona. Spalletti ritrova Yildiz titolare dopo le due panchine contro Bologna e Milan, in attacco Da ... sport.sky.it Juventus, buone notizie: oggi Yildiz e Vlahovic in gruppoMigliorano le condizioni di Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic. Nella giornata di oggi si sono allenati entrambi con il resto del gruppo. juvenews.eu #DeGea lascerebbe la Fiorentina solo per la #Juventus La rivelazione x.com Per Luciano Spalletti è “uno dei più talentuosi”. Quel che è certo è che Giovanni Ayroldi, designato per Juventus-Verona, è un arbitro… da record: ecco perché. #CalVARese #JuventusVerona #Ayroldi - facebook.com facebook