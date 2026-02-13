Arriva a Bari il progetto teatrale ' A Place of Safety – Viaggio nel Mediterraneo centrale'

Kepler-452 porta a Bari il suo nuovo spettacolo teatrale, 'A Place of Safety – Viaggio nel Mediterraneo centrale', per sensibilizzare sul dramma dei migranti. La pièce, premiata con il riconoscimento Ubu e altri premi importanti, mette in scena storie reali di persone che attraversano il mare in cerca di salvezza. La produzione si tiene al Teatro Margherita, attirando un pubblico interessato a conoscere le vite di chi fugge da guerre e povertà.

Arriva a Bari A Place of Safety – Viaggio nel Mediterraneo centrale, il nuovo e potente progetto teatrale di Kepler-452, Premio Ubu 2025 come Miglior spettacolo di teatro, Premio Franco Enriquez 2025 per la drammaturgia e Premio Le Maschere del Teatro 2025 come migliori autori di novità italiana. Lo spettacolo - in italiano, inglese, spagnolo e portoghese con sovratitoli - va in scena in esclusiva regionale per la Stagione Teatrale 202526 del Comune di Bari, organizzata in collaborazione con Puglia Culture, venerdì 20 febbraio alle ore 21.00, sabato 21 febbraio alle ore 20.00 e domenica 22 febbraio alle ore 18.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su arriva bari

Ultime notizie su arriva bari

Argomenti discussi: A Bari il weekend dell’outfit di seconda mano: arriva Fair priced vintage. Ecco come partecipare; A Bari arriva il più grande mercato vintage d'Europa: Fair Priced Vintage, 3 giorni tra seconda mano e prezzi qui; A Bari il 6 febbraio arriva il graphic novel Avila. Gli autori Teresa Radice e Stefano Turconi ospiti di Spine all’Officina degli Esordi; Il 5G sbarca in aeroporto: il servizio arriva a Bari, infrastruttura predisposta a Brindisi.

Referendum per la giustizia, a Bari arriva Schlein per il «No» con DecaroIl Pd Puglia scalda i motori nella contesa referendaria, appuntamento all'AncheCinema: «Una battaglia a difesa della costituzione e dell’autonomia dei magistrati dalle possibili interferenze della pol ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Puro Cioccolato Festival 2026 arriva a Bari: tre giorni di gusto, arte e dolcezza in Piazza Umberto IDalle specialità regionali italiane alle raffinatezze internazionali, il festival offrirà degustazioni, curiosità e racconti dedicati a uno degli alimenti più amati e affascinanti del pianeta: il cioc ... giornaledipuglia.com

Il Radar For Talent arriva a Bari come un’occasione di incontro, confronto e crescita professionale, pensata per mettere in dialogo formazione e mondo del lavoro. La consegna degli attestati agli Allievi dei Master Radar Academy rappresenta il momento simb - facebook.com facebook