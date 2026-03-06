Yildiz in crisi un mese | cosa non funziona nel numero dieci della Juventus

Yildiz, attaccante della Juventus, attraversa un momento difficile dopo un mese in cui le sue prestazioni sono state sotto la media. Il numero dieci della squadra non riesce a incidere come in precedenza e il club valuta le sue recenti uscite in campo. La situazione attuale del giocatore turco è al centro dell’attenzione, mentre si cerca di capire cosa non funziona in questa fase della sua esperienza con la Juventus.

In una fase cruciale della carriera, il giovane talento turco si trova a dover affrontare un momento di difficoltà inaspettata, che mette in luce le sfide legate alle responsabilità crescenti e alla pressione dell’ambiente professionistico. La recente assenza di gol e assist da oltre un mese evidenzia un calo di rendimento che interessa non solo aspetti fisici, ma anche e soprattutto il comparto mentale, fondamentale per un giocatore di vent’anni. Il periodo di febbraio si è rivelato particolarmente impegnativo per Yildiz, caratterizzato da un susseguirsi di impegni ravvicinati e da pressioni legate alle trattative contrattuali. Questa situazione ha rappresentato un carico notevole, contribuendo a un esaurimento psicofisico che si è tradotto in un calo di performances. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

