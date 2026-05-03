Juventus-Verona probabili formazioni | Yildiz scalpita

Alle 18 si gioca allo Stadium la sfida tra Juventus e Verona. Le formazioni probabili prevedono alcuni duelli importanti, tra cui quelli tra Thuram e Holm, e tra Yildiz e Boga. Yildiz, che ha recuperato forma, è stato confermato da Spalletti in conferenza stampa come possibile titolare. I dettagli sulle scelte definitive arriveranno nelle prossime ore.

Le probabili formazioni di Juventus-Verona: in campo alle 18 allo Stadium. Ballottaggi tra Thuram e Holm e tra Yildiz (tornato in condizione, come confermato da Spalletti in conferenza stampa) e Boga.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juventus-Verona, probabili formazioni: Yildiz scalpita Notizie correlate Juventus-Verona, le probabili formazioni: Yildiz scalpita, Orban non convocatoLa Juventus di Luciano Spalletti deve confermare il quarto posto nel prossimo impegno contro il Verona, ormai a un passo dalla Serie B. Juventus-Verona, Yildiz torna titolare? Probabili formazioni, orario e dove vederlaTorino, 2 maggio 2026 – All'Allianz Stadium la Juventus vuol riprendere a vincere, dopo il pareggio per 0-0 con il Milan, per respingere il tentativo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Juventus-Verona, le probabili formazioni della partita di Serie A; Serie A, oggi Juve-Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla; Juventus-Verona: probabili formazioni e statistiche; Juventus-Verona: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming. Juventus-Verona, le probabili formazioni della partita di Serie ANel match della domenica alle 18, che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, la Juventus ospita il Verona. Spalletti ritrova Yildiz titolare dopo le due panchine contro Bologna e Milan, in attacco Da ... sport.sky.it Probabili formazioni Juventus Verona | Quote: c’è una chance per Vlahovic? (Serie A, oggi 3 maggio 2026)Probabili formazioni Juventus Verona: per la partita della 35^ giornata di Serie A Luciano Spalletti medita di lanciare Vlahovic come titolare. ilsussidiario.net Per Luciano Spalletti è “uno dei più talentuosi”. Quel che è certo è che Giovanni Ayroldi, designato per Juventus-Verona, è un arbitro… da record: ecco perché. #CalVARese #JuventusVerona #Ayroldi - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Juventus- #Verona x.com