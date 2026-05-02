Juventus-Verona Yildiz torna titolare? Probabili formazioni orario e dove vederla

Domani all'Allianz Stadium si gioca la partita tra Juventus e Verona. La squadra di casa cerca una vittoria dopo il pareggio senza reti contro il Milan, con l'obiettivo di consolidare la posizione in classifica e respingere le squadre che lottano per entrare in zona Champions. La formazione ufficiale e l’orario di inizio saranno comunicati prima del fischio d’inizio, e la partita sarà trasmessa su piattaforme televisive e streaming sportive.

Torino, 2 maggio 2026 – All'Allianz Stadium la Juventus vuol riprendere a vincere, dopo il pareggio per 0-0 con il Milan, per respingere il tentativo di rimonta di Como e Roma per la zona Champions. I bianconeri, alla caccia del nono risultato utile consecutivo, ospitano l'Hellas Verona, che dopo il successo del Lecce a Pisa è ufficialmente retrocesso in Serie B. Fra i piemontesi, c'è sempre il dubbio legato alla presenza o meno nell'undici titolare di Kenan Yildiz: dopo due panchine consecutive, il turco - alle prese con una fastidiosa infiammazione al ginocchio sinistro - potrebbe tornare dal primo minuto. I precedenti...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juventus-Verona, Yildiz torna titolare? Probabili formazioni, orario e dove vederla Notizie correlate Leggi anche: Hellas Verona-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Verona-Fiorentina oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaVerona-Fiorentina oggi, sabato 4 aprile, alle 18 è il secondo match di una 31sima giornata di serie A che riparte dopo la “tragedia” nazionale della... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Come stanno Yildiz, Vlahovic e Thuram. VIDEO; Yildiz punta il Verona: così il turco lavora per riprendersi una maglia dal 1'; Il dubbio più grande, Yildiz e una certezza intoccabile: Spalletti prepara così Juve-Verona; Spalletti deve gestire le forze nella volata finale: Thuram e Yildiz non al meglio, le condizioni verso Juventus-Verona. Juventus-Verona, Yildiz torna titolare? Probabili formazioni, orario e dove vederlaSono 42 i confronti ufficiali a Torino tra le due squadre: bilancio di 35 vittorie bianconere (l'ultima, quella per 2-0, è risalente alla Serie A 2024/25), sei pareggi (l'ultimo è l'1-1 della stagione ... sport.quotidiano.net Juventus-Verona, le probabili formazioni della partita di Serie ANel match della domenica alle 18, che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, la Juventus ospita il Verona. Spalletti ritrova Yildiz titolare dopo le due panchine contro Bologna e Milan, in attacco Da ... sport.sky.it #Spalletti in conferenza pre Juve-Verona - Milan-Juventus un buco nello stomaco, ci siamo adattati a loro. - Vlahovic ci tiene alla Juventus, ha giocate che mancano alla squadra. - Poi la frecciata ai giornalisti sul Bodo/Glimt x.com Nella conferenza di vigilia di Juve-Verona, Spalletti ricorda Alex Zanardi, campione sportivo scomparso a 59 anni. #juve #juventusnews24 #spalletti #zanardi - facebook.com facebook