La Juventus si prepara ad affrontare il Verona in una partita decisiva per mantenere il quarto posto in classifica. La squadra di Luciano Spalletti lavora in allenamento con alcuni giocatori in dubbio, tra cui Yildiz, mentre Orban non è stato convocato. Il Verona, ormai vicinissimo alla retrocessione, cerca punti per sperare in una salvezza che si fa sempre più difficile.

La Juventus di Luciano Spalletti deve confermare il quarto posto nel prossimo impegno contro il Verona, ormai a un passo dalla Serie B. Si tratta di un match all’apparenza semplice, ma che può rivelarsi più ostico del previsto: nonostante la virtuale retrocessione, il Verona ha giocato gli ultimi impegni con orgoglio e tenacia, tentando di aggrapparsi alle minime possibilità di salvezza. Gli uomini di Luciano Spalletti non possono e non devono abbassare la guardia contro gli Scaligeri, d’altro canto il Como e la Roma hanno sfruttato il pareggio con il Milan, recuperando terreno ai bianconeri e riducendo il distacco dal quarto posto. Juventus, Yildiz punta ad esserci dal 1?.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Verona, le probabili formazioni: Yildiz scalpita, Orban non convocato

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