Juventus-Verona oggi in TV e streaming dove vedere la partita | orario e formazioni

La partita tra Juventus e Verona si disputa oggi alle 18, inserita nella 35esima giornata di Serie A. Verranno fornite le probabili formazioni e le indicazioni su come seguire l’incontro in diretta televisiva e in streaming. L’evento vedrà in campo le due squadre per il match che si svolgerà nel rispetto degli orari stabiliti per questa giornata di campionato.

Juventus-Verona si gioca oggi alle 18: le probabili formazioni e tutte le info su dove vedere l'anticipo della 35a giornata di Serie A in diretta tv e streaming.🔗 Leggi su Fanpage.it

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