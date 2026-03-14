Napoli-Lecce oggi dove vedere la partita in TV e streaming | orario e formazioni

Oggi alle 18 si gioca Napoli-Lecce, una partita di Serie A tra le squadre di Conte e Di Francesco. L'incontro si svolge allo stadio di Napoli e sarà trasmesso esclusivamente su DAZN, sia in diretta televisiva che in streaming online. I tifosi potranno seguire l'evento attraverso i canali ufficiali della piattaforma. Le formazioni saranno annunciate poco prima del calcio d'inizio.

Napoli-Lecce è la partita delle 18 di questo sabato 14 marzo di Serie A. L'incontro tra le squadre di Conte e Di Francesco si potrà seguire in TV e streaming solamente su DAZN. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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