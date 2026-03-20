Cagliari-Napoli oggi dove vedere la partita in TV e streaming | orario e formazioni

Oggi alle 18:30 si disputa la partita tra Cagliari e Napoli alla Unipol Domus. Il Cagliari cerca di interrompere un momento complicato, mentre il Napoli punta alla quarta vittoria consecutiva. La sfida viene trasmessa in TV e in streaming, con le formazioni che saranno annunciate prima del calcio d'inizio. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione tra le due squadre.

Allla Unipol Domus il Cagliari vuole interrompere il momento difficile e il Napoli cerca la quarta vittoria di fila: si gioca oggi, venerdì 20 marzo 2026, con calcio d'inizio fissato per le ore 18:30. Diretta TV e streaming su DAZN. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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