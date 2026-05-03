Juventus-Verona 1-1 | Vlahovic salva Spalletti ma è crisi

La partita tra Juventus e Verona si è conclusa con un pareggio di 1-1, con il gol di Vlahovic che ha salvato l’allenatore. La squadra bianconera ha ottenuto un punto, ma il risultato evidenzia una fase complicata in campionato. La prestazione complessiva ha mostrato difficoltà offensive e di gestione del gioco, mentre il Verona ha conquistato un punto importante in chiave salvezza. La partita si è giocata nel tardo pomeriggio, attirando l’attenzione dei tifosi.

Una frenata inaspettata che rischia di pesare come un macigno sulla volata europea. Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio 2026, la Juventus di Luciano Spalletti ha pareggiato per 1-1 contro un Hellas Verona già matematicamente condannato alla Serie B, mancando l’appuntamento con tre punti che sarebbero stati fondamentali per blindare il quarto posto. All’ Allianz Stadium, davanti a un pubblico deluso che ha accompagnato la squadra con sonori fischi all’intervallo, i bianconeri sono stati costretti a rincorrere per gran parte del match, rischiando il tracollo definitivo prima che una prodezza individuale evitasse la sconfitta. La cronaca dell’incontro si apre con una Juventus contratta e priva di idee, capace di colpire una traversa con Bremer ma vulnerabile alle ripartenze venete.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus-Verona 1-1: Vlahovic salva Spalletti, ma è crisi Notizie correlate Leggi anche: Milan-Juventus, Spalletti sorride: recuperato Yildiz, ma Vlahovic e Thuram? Leggi anche: Juventus, i convocati per il Verona: la decisione su Thuram, Yildiz e Vlahovic. Restano in due ai box, la lista di Spalletti Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Juventus-Verona: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, oggi Juve-Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla; Pronostico Juventus-Verona quote della 35ª giornata di Serie A; Juventus-Verona pronostico e quote: la chicca dell'esperto sul risultato esatto. Juventus-Verona, il risultato in diretta LIVELa squadra di Spalletti non riesce ad agganciare il Milan in classifica e guadagna un solo punto nella sfida contro il già retrocesso Verona. Allo Stadium termina 1-1 una gara in cui la Juve ha fatto ... sport.sky.it Serie A: in campo Juventus-Verona 1-1 DIRETTA e FOTOAl 62' JUVENTUS-Verona 1-1. Rete di Vlahovic. Punizione dai 25 metri dell'attaccante che punisce un colpevole Montipò, parecchio compassato e poco reattivo sul suo palo. Al 35' Juventus-VERONA 0-1! Re ... ansa.it , ! La Juve butta una grande occasione per agganciare il Milan e per allungare sul Como. Pareggio in casa col Verona: rete del vantaggio di Bowie e pareggio di Vlahovic nel secondo tempo #Tuttosport #Juventus #Vero x.com Con un doppio errore di Bremer e Di Gregorio, la Juve chiude in svantaggio il primo tempo contro il Verona 0-1 Diamoci una mossa, grazie #Juventus #verona #ucl - facebook.com facebook