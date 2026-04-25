Per la sfida tra Milan e Juventus, il tecnico bianconero ha comunicato il recupero di Yildiz, che sarà a disposizione. Tuttavia, Vlahovic e Thuram sono ancora alle prese con problemi fisici e non sono certi di poter scendere in campo. La partita si avvicina e le scelte della formazione dipenderanno dagli ultimi aggiornamenti sulle condizioni degli attaccanti. Nessuna conferma ufficiale sulla presenza di Vlahovic e Thuram nella lista dei convocati.

Arrivano buonissime notizie per tutto il mondo bianconero. In vista di Milan-Juventus, match in programma domani sera alle ore 20:45 presso lo stadio di 'San Siro' e valido per la 34esima giornata di Serie A, Luciano Spalletti potrà riavere a disposizione Kenan Yildiz, ma non solo. Nell'ultima sessione di allenamento di stamattina presso la Continassa, il tecnico bianconero ha avuto a disposizione, oltre al turco, anche Dusan Vlahovic. Il piccolo numero 10 bianconero, protagonista di un'ottima stagione con (secondo quanto riferito da Transfermarkt) ben 10 gol e 7 assist in 32 partite, ci sarà sicuramente domani sera contro il Milan e, secondo fonti diverse, potrebbe anche partire titolare al posto di Jonathan David.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Juventus, Spalletti sorride: recuperato Yildiz, ma Vlahovic e Thuram?

Notizie correlate

Juventus, le ultime sugli infortunati verso il Milan: come stanno Yildiz e Vlahovic, Spalletti recupera quattro giocatoriManu Koné Inter, nuovo sì ai nerazzurri! Pronto l’assalto alla Roma: così Chivu immagina il nuovo centrocampo Pellegrini Roma, l’addio di Ranieri...

Juventus, Spalletti sorride per la Champions: Yildiz e Bremer in campoLa Juve attesa dal match di ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray: gli aggiornamenti dalla Continassa sulle condizioni dei...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Allegri vs Spalletti è per la Champions, ma in futuro serve un'anti-Inter; Milan-Juventus, news da Milanello: Allegri concede un giorno libero; Allenamento Juve verso il Milan: come stanno Yildiz, Thuram e Holm. Le novità; Spalletti promuove la Juve: Col Bologna atteggiamento giusto, questo gruppo si vuole bene.

Pagina 1 | Allegri: Milan-Juve, Spalletti e il calcio imprevedibile. Su mercato e futuro...Unisciti alla Community Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su noti ... tuttosport.com

Milan-Juve è Allegri-Spalletti, rivalità in equilibrio: numeri, tensioni e quella stretta di mano diventata viraleQuello in programma sarà il sedicesimo incrocio diretto tra i due allenatori. I numeri fotografano una sfida aperta: sei vittorie per Allegri, cinque per Spalletti e quattro pareggi. gonfialarete.com

Milan-Juventus, Bremer: “Se vinciamo sarà fatta per la Champions. Conosciamo bene Allegri” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Vigilia di Milan-Juventus: come pensiate che finirà - facebook.com facebook