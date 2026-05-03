Nel match giocato all'Allianz Stadium, la Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Verona, squadra già retrocessa. La rete di Vlahovic non è stata sufficiente per conquistare i tre punti. La partita si conclude con un risultato che lascia aperta la corsa alla qualificazione in Champions League. La squadra di casa non riesce a sfruttare il vantaggio e si ferma a un punto, mentre l'Hellas ottiene un risultato importante in chiave salvezza.

Torino, 3 maggio 2026 - Clamoroso all'Allianz Stadium. Il già retrocesso Verona ferma la Juventus, che non va oltre l'1-1 con l'Hellas. I bianconeri si trovano addirittura in svantaggio nel corso del primo tempo per via del gol di Bowie, a cui risponde nella ripresa Vlahovic. La truppa di mister Spalletti non sfrutta appieno il passo falso del Milan, manca l'allungo sul Como e concede alla Roma l'opportunità di riportarsi ad appena una lunghezza di distanza. Insomma, la corsa Champions resta apertissima, ma per la Vecchia Signora questo pareggia rappresenta una ghiottissima occasione buttata via. Le scelte degli allenatori. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juventus-Verona 1-1, Vlahovic non basta alla Signora. Corsa alla Champions apertissima

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