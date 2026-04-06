Juventus | corsa Champions e scommessa su Vlahovic e Spalletti

Oggi il dirigente sportivo della Juventus si trova a sfidare il suo ex club, il Genoa, in una partita che si inserisce in un momento di grande attenzione sia nel mercato sia sul campo. La squadra bianconera punta a rafforzarsi in vista della corsa alla qualificazione in Champions League, con particolare attenzione alle prestazioni di alcuni giocatori chiave e alle scelte tecniche in corso.

Marco Ottolini, dirigente sportivo della Juventus, affronta oggi il suo precedente club, il Genoa, in un contesto di mercato e campo estremamente delicato. La sfida si svolge all’Allianz Juventus Stadium di Torino, con il calcio d’inizio fissato per le 18:00 CEST. La posta in gioco per i bianconeri è altissima: l’obiettivo è la qualificazione alla Champions League. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo prima della pausa per le convocazioni internazionali, l’impresa è diventata più complessa, ma un successo odierno permetterebbe di distaccare di un solo punto la quarta posizione. Il quadro della classifica è influenzato dai risultati altrui registrati oggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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GOOOOOOOL!!! Arriva il raddoppio della #Juventus, ancora una volta con #Mckennie che finalizza perfettamente l'azione magistrale bianconera. #Juventusnews24 facebook