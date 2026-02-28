Il Sudtirol frena il Venezia pari anche fra Empoli e Cesena nel derby degli Shpendi

Il Sudtirol ha ottenuto un pareggio contro il Venezia, mentre Empoli e Cesena si sono affrontati in un match terminato in parità. I veneti, nonostante non abbiano battuto il Monza, sono riusciti ad agganciare i lombardi in classifica con 57 punti. Nel derby tra gemelli, Cristian ha segnato e Stiven ha fornito l’assist, portando il risultato sul 1-1.

Il Sudtirol frena il Venezia capolista. Al Druso finisce 1-1: la squadra di Castori prova a scappare con il colpo di testa di Merkaj a inizio ripresa, poi Hainaut pareggia i conti. Nel finale Stankovic con un miracolo salva gli ospiti su un altro colpo di testa dell'attaccante albanese. La formazione di Stroppa fallisce l'occasione di superare il Monza in vetta e si accontenta di agganciare i biancorossi a quota 57 (qui la classifica). Capitan Casiraghi e compagni invece continuano la corsa verso la zona playoff: ora sono a 34 punti, appena -4 dal Cesena ottavo. Dopo le polemiche di Inter-Juventus è tornato ad arbitrare Federico La Penna. Un gol per parte annullato nel primo tempo, entrambi per fuorigioco.