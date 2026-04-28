Torino Juventus Under 16 0-2 | doppio Pamé bianconeri già con un piede ai quarti di finale

Da juventusnews24.com 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'incontro degli ottavi di finale del campionato Under 16 della stagione 202526, la Juventus ha battuto il Torino con un risultato di 2-0. Entrambe le reti sono state segnate da Pamé, che ha contribuito in modo decisivo alla vittoria dei bianconeri. La partita si è svolta in trasferta per il Torino, che ora si trova in una posizione difficile per il ritorno. La cronaca del match, insieme alle analisi e al tabellino, sono disponibili in dettaglio.

Gatti Juve, il difensore prepara l’addio: la sua cessione sarebbe fondamentale per le casse bianconere. Gli aggiornamenti Stones alla Juve, il difensore inglese lascerà il Manchester City a parametro zero. Cosa filtra adesso sul suo futuro Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Juventus Next Gen quinta in campionato: è il miglior piazzamento di sempre. L’avversaria ai playoff Juventus Next Gen Bra 2-2: bianconeri che chiudono quinti la regular season, ora i playoff! Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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