Torino Juventus Under 16 0-2 | doppio Pamé bianconeri già con un piede ai quarti di finale

Nell'incontro degli ottavi di finale del campionato Under 16 della stagione 202526, la Juventus ha battuto il Torino con un risultato di 2-0. Entrambe le reti sono state segnate da Pamé, che ha contribuito in modo decisivo alla vittoria dei bianconeri. La partita si è svolta in trasferta per il Torino, che ora si trova in una posizione difficile per il ritorno. La cronaca del match, insieme alle analisi e al tabellino, sono disponibili in dettaglio.

Gatti Juve, il difensore prepara l’addio: la sua cessione sarebbe fondamentale per le casse bianconere. Gli aggiornamenti Stones alla Juve, il difensore inglese lascerà il Manchester City a parametro zero. Cosa filtra adesso sul suo futuro Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Juventus Next Gen quinta in campionato: è il miglior piazzamento di sempre. L’avversaria ai playoff Juventus Next Gen Bra 2-2: bianconeri che chiudono quinti la regular season, ora i playoff! Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 16 0-2: doppio Pamé, bianconeri già con un piede ai quarti di finale Notizie correlate Juventus Carrarese Under 16 8-1: bianconeri infallibili, Pamé segna una triplettadi Fabio ZaccariaJuventus Carrarese Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di... Juventus Carrarese Under 16 3-1 LIVE: Pamé ristabilisce il doppio vantaggio!di Fabio ZaccariaJuventus Carrarese Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Under 16 Serie A e B, ottavi di finale al via: il Pescara sfida la Fiorentina nell’andata; Tabellino partita Torino vs Juventus; Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche. Torino Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Sampdoria Juventus Under 16 4-1, vittoria roboante contro i bianconeri: il riassunto della garaSampdoria Juventus Under 16 finisce sul risultato di 4-1! Grande prova di forza a Bogliasco per i giovani blucerchiati. Il racconto della partita La Juventus Under 16 chiude il girone qualificatorio c ... sampnews24.com Le formazioni ufficiali di #Torino #JUVENTUS #UNDER16 Segui qui il live del match x.com Il weekend delle giovanili del #Torino: al 94' arriva il pass per l'Under 17, che vola ai playoff. Domani l'Under 16 gioca gli ottavi scudetto contro la #Juventus #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo: - facebook.com facebook