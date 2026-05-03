Juventus Torino Under 16 3-1 LIVE | ritmi bassi gara in controllo per i bianconeri

Da juventusnews24.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per gli ottavi di finale del campionato Under 16 202526, la Juventus ha battuto il Torino con un risultato di 3-1. La gara si è svolta con ritmi bassi e i bianconeri hanno mantenuto il controllo del gioco per buona parte dell’incontro. Di seguito, la sintesi, il tabellino e i dettagli più importanti della partita.

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver vinto l’andata per 2-0, batte il Torino nella gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale del campionato. ha seguito il match. Juventus Torino Under 16 3-1: sintesi e moviola. 68? BERTHE CHE CHIUSURA – Santagata lanciato in profondità da Freguglia, Berthe legge ed in scivolata ferma tutto. Intervento fantastico 60? Esce anche Pipitò, qualche tensione ora in campo 57? Altri cambi per Gridel:...🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus torino under 16 3 1 live ritmi bassi gara in controllo per i bianconeri
© Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 16 3-1 LIVE: ritmi bassi, gara in controllo per i bianconeri

Notizie correlate

Juventus Genoa Under 16 0-0 LIVE: zero occasioni nitide, ritmi bassiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Juventus Spezia Under 16 6-1 LIVE: metà secondo tempo, ritmi bassiLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Under 16, Torino-Juventus 0-2: i granata si compattano, ma Pamè ha la meglio; Tabellino partita Bologna vs Torino.

juventus torino under juventus torino under 16Juventus Torino Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com

juventus torino under juventus torino under 16Pagelle Torino Juventus Under 16: riscatto Pamé, Ghiotto in versione assistman, Deniz entra bene -VOTIPagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l'andata degli ottavi di finale del campionato 2025/26 ... juventusnews24.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.