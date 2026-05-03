Juventus Torino Under 16 3-1 LIVE | ritmi bassi gara in controllo per i bianconeri

Nella partita valida per gli ottavi di finale del campionato Under 16 202526, la Juventus ha battuto il Torino con un risultato di 3-1. La gara si è svolta con ritmi bassi e i bianconeri hanno mantenuto il controllo del gioco per buona parte dell’incontro. Di seguito, la sintesi, il tabellino e i dettagli più importanti della partita.

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver vinto l’andata per 2-0, batte il Torino nella gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale del campionato. ha seguito il match. Juventus Torino Under 16 3-1: sintesi e moviola. 68? BERTHE CHE CHIUSURA – Santagata lanciato in profondità da Freguglia, Berthe legge ed in scivolata ferma tutto. Intervento fantastico 60? Esce anche Pipitò, qualche tensione ora in campo 57? Altri cambi per Gridel:...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 16 3-1 LIVE: ritmi bassi, gara in controllo per i bianconeri Notizie correlate Juventus Genoa Under 16 0-0 LIVE: zero occasioni nitide, ritmi bassiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Juventus Spezia Under 16 6-1 LIVE: metà secondo tempo, ritmi bassiLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Under 16, Torino-Juventus 0-2: i granata si compattano, ma Pamè ha la meglio; Tabellino partita Bologna vs Torino. Juventus Torino Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Pagelle Torino Juventus Under 16: riscatto Pamé, Ghiotto in versione assistman, Deniz entra bene -VOTIPagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l'andata degli ottavi di finale del campionato 2025/26 ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER16 ospita il #Torino per gli ottavi di ritorno Segui qui il live del match x.com 6º posto per le nostre Under 17 al torneo di Mappano in cui hanno partecipato Juventus Women, Torino FC, Accademia Torino, Atalanta, Genoa, Brescia e Ivrea. #anconawomen #chebelloè - facebook.com facebook